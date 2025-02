Der Boblaser Matthias Friedrich reist während der Winterferien in die Ukraine, um Generatoren als Spenden an die Front zu bringen. Zudem besucht er die Stadt Odessa. Was ihn besonders bewegt hat.

Boblas - Kein Skiurlaub in den Alpen, keine Erholung am Strand von Teneriffa. In den Winterferien fuhr Matthias Friedrich über Wroclaw, Krakau und die polnisch-ukrainische Grenze hinweg und mit Stopp in Lwiw weiter gen Osten. Im Kofferraum: neben Gitarre und Schlafsack vier Generatoren mit unterschiedlicher Leistung für die Energieversorgung, aus Spenden und selbst finanziert.