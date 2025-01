Serie: Geschäfte im Wandel der Zeit Generationswechsel in Lauchaer Unternehmen: Volkmar Krämer übergibt Geschäft an Sohn Markus

Im Jahr des 40-jährigen Bestehens seines Geschäftes für Motorgeräte, Garten- und Kommunaltechnik in Laucha legt Volkmar Krämer seine Firma in die Hände seines Sohnes Markus. Was sich in all den Jahren verändert hat.