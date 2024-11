Naumburger Apotheke bietet Impfungen an Gegen Grippe und Covid: Spritze ohne Wartezimmer

Wer sich in Naumburg gegen Grippe oder Covid-19 impfen lassen möchte, kann das jetzt auch ohne Hausarzt, nämlich in der Apotheke in der Michaelisstraße tun. Welche Termine es gibt, was man mitbringen sollte und warum Apotheken-Chef andererseits um pünktliche Chemo-Therapien bangt.