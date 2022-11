Gefährdet Altar das Welterbe? - Domstifter veranstalten Kolloquium zu umstrittenem Projekt

Wissenschaftler werden am 24. November in Naumburg erwartet. Der Cranach-Triegel-Altar im Westchor hat zu heftiger Debatte geführt.

Naumburg - Zum Thema „Kirchliche Nutzung und Denkmalpflege im Welterbe – ein Gegensatz?“ wird am 24. November in der Marienkirche am Naumburger Dom ein groß angelegtes Kolloquium zum Altarprojekt „Triegel trifft Cranach“ stattfinden. Dazu haben die Vereinigten Domstifter zahlreiche namhafte Referenten eingeladen, unter ihnen Roland Bernecker. Der Literaturwissenschaftler und Philosoph war als Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission tätig.

Im Kolloquium wird es vor allem um die im Juli 2022 erfolgte Wiederaufstellung des für den Westchor des Naumburger Doms von Lucas Cranach 1519 geschaffenen und von Michael Triegel in der Zeit von 2020 bis 2022 ergänzten Retabels gehen. An dessen Aufstellung hatte sich ein heftiger Streit entzündet. Das Projekt „zählt gegenwärtig zu den intensiv diskutierten Vorhaben im Bereich der Denkmalpflege und der zeitgenössischen Kunst, berührt es doch zentrale Fragen im Umgang mit dem kulturellen Erbe sowie den stetig wechselnden Bedürfnissen und Anforderungen der Gegenwart“, heißt es in einer Mitteilung. Besondere Bedeutung gewinnt das Thema durch den 2018 erreichten Welterbe-Status des Naumburger Doms, der nach Auffassung von Icomos, dem beratenden Gremium der Unesco, durch die Aufstellung des Retabels gefährdet sei.

Im Kolloquium soll unter anderem über folgende Fragen diskutiert werden: Wie gestaltet sich das Verhältnis von denkmalpflegerisch motivierten Vorgaben mit der kirchlichen Widmung von Räumen und der liturgischen Nutzung? Kann ein mobiles Ausstattungsstück den Welterbe-Status gefährden, wenn es für den Sakralraum geschaffen wurde? (ag)