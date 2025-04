Nicht nur vor Schönburg, sondern nun auch an der „Windlücke“ werden Räumungen im Gelände fällig. Weiter keine Entwarnung gibt es für die B250 bei Reinsdorf. Was sagt die Landesstraßenbaubehörde dazu?

Schulpforte. - Auf der Bundesstraße 87 zwischen Schulpforte und Bad Kösen müssen Verkehrsteilnehmer ab heute Behinderungen in Kauf nehmen. Exakt an der „Windlücke“ lässt die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) eine halbseitige Sperrung einrichten. Der Grund dafür ist ein Fels, der sich zu lösen droht. In der Vergangenheit war deswegen an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen bereits nur Tempo 50 erlaubt.