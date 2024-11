Naumburg. - Auch die Kirche war es, die 1938 schwieg, und die Pogrome vom 9. November an den Juden in Deutschland nicht verurteilte. Heute steht das Gedenken in Naumburgs Wenzelskirche auch dafür, das niemand wegschauen darf, wenn Antisemitismus, Gewalt und Menschenverachtung in der Gesellschaft wieder angekommen sind und verharmlost werden. Das Gotteshaus bietet einen würdigen Rahmen dafür, das Geschehene in dunkler Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. In Naumburg waren in der Gewaltnacht der Nazis 54 Jüdinnen und Juden angegriffen, verschleppt und getötet worden, deutschlandweit über 30.000.

