Am ersten Todestag Billers stellt Manfred J. Hofmann sein zweites Buch über den in Nebra geborenen Ausnahmemusikers vor. Was der Landkreis zu Ehren des 16. Thomaskantors nach Bach plant.

In der Marienkirche am Dom zu Naumburg wird anlässlich des 1. Todestages von Georg Christoph Biller, dem großen Musiker und Alt-Thomaskantor, gedacht.

Naumburg - An seinem ersten Todestag wurde dem großen Musiker und 16. Thomaskantor, Georg Christoph Biller, am Freitag, 27. Januar, in kleiner, aber feiner Runde in der Marienkirche am Naumburger Dom gedacht. Freunde des gebürtigen Nebraer wie Gambist Thomas Fritzsch und Markus Köhler, Sänger und ehemaliges Mitglied des Thomanerchores, sorgten für den musikalischen Rahmen. So bot Köhler unter anderem eine Biller-Komposition dar, zu der ihn Reinhard Schmiedel auf der Orgel begleitete.