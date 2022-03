Gebietsprämierung Saale-Unstrut: Auftakt bereits „außerordentlich“

Andreas Claus vom Thüringer Weingut Bad Sulza gehört der Jury zur diesjährigen Gebietsweinprämierung an.

Freyburg - Insgesamt 44 Weine und drei Sekte haben sich dem Urteil der Prüfer in der ersten Anstellungsrunde zur Gebietsweinprämierung Saale-Unstrut gestellt. Die Ergebnisse „sind außerordentlich“, konnte Sandra Polomski-Woithon vom Weinbauverband Saale-Unstrut nach der Runde verkünden, die am Montag in Freyburg stattgefunden hatte.

Elfmal wurde die goldene Medaille vergeben, 29-mal die Silberne und fünfmal die Bronzene. Damit wurden von den angestellten Weinen nur zwei nicht prämiert. Einige der Goldmedaillen sind bei den Jahrgängen 2020 und 2019 zu verzeichnen. „Das betrifft hauptsächlich die Rotweine sowie edelsüße Spezialitäten, welche zur Reife Zeit benötigen“, so Sandra Polomski-Woithon. „Aber auch viele frische Jungweine des Jahrganges 2021 trumpften auf.“

Alle Weine werden der Anonymität wegen in einer Karaffe angestellt: Die Freyburger Weinprinzessin Antona Odenthal schenkt ein. (Foto: Torsten Biel)

Im Mai und Juni folgen die zweite und die dritte Degustationsrunde des Anbaugebietes Saale-Unstrut. Die Ergebnisse werden dann in einer Prämierungsliste veröffentlicht. Über die Qualität der angestellten Weine urteilt eine fünfköpfige Jury mit Hilfe präzise definierter Kriterien. Maximal fünf Punkte kann ein Wein erreichen. Mindestens 3,5 Punkte sind für Bronze nötig, 4,0 für Silber und 4,5 für Gold. Die Weine werden blind verkostet und aus Glas-Karaffen eingeschenkt. Ausschließlich die Rebsorte, die Qualitätsstufe, die Geschmacksrichtung und der Jahrgang sind dem Prüfer bekannt. Die Rebensäfte werden nach Klarheit, Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet.

In diesem Jahr bestand das Prüfergremium der ersten Degustation aus André Zahn (Weingut Zahn), Sven Lützkendorf (Kellermeister Weingut Dr. Hage), Olaf Stintzing (Kellermeister Landesweingut Kloster Pforta), Andreas Claus (Thüringer Weingut Bad Sulza) und Michael Großer (Kellermeister Weingut Herzer Roßbach). Sie alle sind amtlich anerkannte Weinprüfer.

Die Wein- und Sektprämierung Saale-Unstrut wird seit 1995 durch den Weinbauverband Saale-Unstrut organisiert. Sie ist Wegweiser bei der Einschätzung der Weinqualitäten sowie der Einordnung neuer Jahrgänge aus dem nördlichsten Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands. (ag)