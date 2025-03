Gastronomie in Naumburg Neues Café am Dom: Extravagante Törtchen in der "Lavendelblüte"

Sie hat bei Sternekoch Johann Lafer gelernt und in Gourmet-Restaurants in Hamburg, München und Zürich gearbeitet: Jetzt eröffnet Annalena Jänicke ihr eigenes Café am Naumburger Dom. Was die junge Frau dort anbieten will.