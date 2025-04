Gastronomen sponsern Mittagessen für jedermann: Was hinter einer besonderen Aktion kurz vor Ostern in Naumburg steckt

Die Köpfe hinter der Aktion „MahlZeit“ (v. l.): Steffi Honsberg, Christina Lang, Frank Honsberg, Susan Eiselt, Christiane Walz und Angela Degenhardt. Von 12 bis 13.30 Uhr wird am 16. April an langer Tafel gespeist und geredet.

Von Andreas LöfflerNaumburg - Eine buchstäblich gesegnete Mahlzeit können Besucher des Naumburger Wochenmarkts am kommenden Mittwoch, 16. April, zwischen 12 und 13.30 Uhr an einer langen Tafel am Eingang zur Jakobsstraße einnehmen.