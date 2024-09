Das Lazarus Hospiz in Bad Kösen kann im Oktober planmäßig eröffnen. Es wurde nun mit einem Festakt mit geladenen Gästen seiner Bestimmung übergeben. Es ist die erste Einrichtung dieser Art im Burgenlandkreis.

Für Lebensende in Würde - Erstes Hospiz im Burgenlandkreis wird in Bad Kösen eröffnet

Die Geschäftsführerin der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal Jeanette Pella (l.) übergab an die Leiterin Maria Wolf das sinnstiftende Spruchbild.

Bad Kösen/be/tra - Am vergangenen Donnerstag wurde in Bad Kösen das Lazarus Hospiz feierlich eingeweiht. Die Veranstaltung war in einen traditionellen Erntedankfest-Gottesdienst eingebettet, der von Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, geleitet wurde. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lazarus Hospizes, die evangelische Kirchengemeinde Bad Kösen und der Flemminger Posaunenchor wirkten bei dem Festakt mit.