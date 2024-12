Pretzsch/Jak. - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 180 zwischen Pretzsch und Oberkaka, bei dem zwei Pkw zusammengestoßen sind, sind am Sonntag, 1. Dezember 2024, gegen 10 Uhr fünf Menschen verletzt worden. Sie wurden in Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Unfallort kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sachschäden können, laut Polizei, noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlung der Unfallursache dauert noch an.