Naumburg. - Es gibt sie, diese Plätze, die Müllsünder magisch anziehen. Den Hausbesitzer von nebenan genauso wie „Großentsorger“, Unternehmen beispielsweise. Die Plätze finden sich abseits der Öffentlichkeit, vorzugsweise im Wald, meist gut über einen Weg zu erreichen. Einer oberhalb des Hennenwaldes bei Dobichau/Pettstädt gehört dazu, ein anderer bei Crölpa-Löbschütz und Leislau auch.

Die Jägerschaft Burgenlandkreis kennt sie alle. Jedes Jahr holt sie von dort Unmengen Müll, rund 30 Tonnen kommen bei jeder Sammlung zusammen. „Im nächsten Jahr werden wir die 500-Tonnen-Grenze wohl leider knacken“, sagt Sprecher Jens Marstalerz.

Auch die Jüngsten helfen mit: Petra Pellner mit den Jagdhornbläserkindern. (Foto: Torsten Biel)

Die Jägerschaft war am vergangenen Wochenende wieder in ihren Revieren unterwegs, um aufzuräumen, was andere in die Landschaft gekippt haben. Weit über 200 Teilnehmer wurden gezählt, darunter auch Angehörige, Landwirte, Freunde und Kinder – alles organisiert von Vorstandsmitglied Gunter Baumgarten. Ein aufwendiges Unterfangen, denn der Unrat muss nicht nur eingesammelt, sondern auch penibel sortiert werden, bevor er in von der Abfallwirtschaft aufgestellte Container wandern kann. Mit einem Tag Arbeit ist es da nicht getan. Und ja, auch diesmal war das Areal rund um den Hennenwald einer der Schwerpunkte. „Hier wurde im großen Stil illegal entsorgt. Bauschutt genauso wie Farben und Öle. Das muss wohl eine Firma getan haben“, mutmaßt Marstalerz. Wie er schildert, werde beim Sortieren des Unrats auch immer nach Hinweisen zum Verursacher gefahndet, lande man einen Treffer, würde umgehend Anzeige bei der Polizei gestellt. „Im aktuellen Fall sind wir leider auf keine Hinweise gestoßen“, so der Weidmann. Auch eine platzierte Kamera habe nichts Verwertbares liefern können.

Im großen Stil entsorgt: Bauschutt und Farben nahe des Hennenwaldes. (Foto: Jägerschaft Burgenlandkreis)

Unterm Strich steht für die Jägerschaft zwar der Erfolg, tonnenweise Müll aus den Revieren geborgen und so für Ordnung gesorgt zu haben, vor allem aber der Frust über enorm viel kriminelle Energie, die die illegalen Entsorger aufbringen. „Mitunter hält die Ordnung nur wenige Tage“, weiß Marstalerz und kann allen „Aufräumern“ nur größten Dank zollen: „Wenn die vielen Freiwilligen und die Abfallwirtschaft nicht helfen würden, wäre es nicht zu schaffen.“