Fruchtiger „Freygeist“: Weinkönigin kreiert „ihren“ Tropfen

Freyburg/Kirchscheidungen - Halbzeit für Weinkönigin Luise Böhme. Doch angesichts ihrer fortgeschrittenen Amtszeit wird wohl mancher bereits gefragt haben: Wo ist ihr Königinnen-Wein? Genießer aber können sich freuen: Ein „Freygeist“ wurde geboren und damit eine Wein-Cuvée mit der Maxime, die Herkunft der Weinregion Saale-Unstrut schmeckbar zu machen, und dem Anspruch, viele Weingüter der Region miteinander zu vereinen und einen „leichtfüßigen“ Wein zu kreieren. „Der Name entstand in einer Art kooperativen Brainstorming, in Würdigung an die ,Weinhauptstadt’ der Saale-Unstrut-Region, die für das Zentrum der Weinregion am 51. Breitengrad steht. Im Geburtsort des Königinnen-Weines fließen Kultur, Geschichte und Genuss zusammen - und jetzt auch der ,Freygeist’“, erklärt Sandra Polomski-Woithon vom Weinbauverband.

Die Trauben stammen von insgesamt neun Weingütern aus zwei Weinbauländern: Grober-Feetz, Thürkind, Herzer, Pawis, Beyer, dem Weingut Zahn sowie dem Thüringer Weingut Bad Sulza, Klaus Böhme sowie der Winzervereinigung Freyburg. Alle Weingüter brachten verschiedene Rebsorten ein, so dass neun in das Cuvée flossen. Silvaner, Cabernet Blanc, Muscaris, Bacchus, Müller-Thurgau, Weißburgunder, Helios, Grüner Veltliner und Auxerrois bilden das Geschmacksbouquet. Feinfruchtig präsentiert sich der Wein. Heimische Früchte wie gereifter Apfel und Quitte sowie florale Noten, duftend nach einer Blumenwiese, verwöhnen die Nase.

Cuvetiert wurde der gute Tropfen in der Winzervereinigung in Freyburg. Die Weine wurden zuvor von den Winzern füllfertig in die Genossenschaft geliefert. Der Verschnitt wurde von der Weinkönigin sowie Kellermeisterin Cathleen Romberg vollzogen. Dabei gab es den Gedanken für diesen Wein schon früh: „Zum Jahreswechsel 2020/21 kam mir die Idee. Da war die Bewerbung um das Amt der Weinkönigin noch in weiter Ferne“, erzählt Luise Böhme. Während ihres Önologie-Studiums in Geisenheim entstand der Wunsch, Saale-Unstrut näher ins Bewusstsein der Studenten zu rücken. Da Saale-Unstrut für seine Rebsortenvielfalt bekannt ist, lief eins ins andere. Das wichtigste Anliegen beim Projekt ist der gemeinschaftliche Gedanke. Es reifte in ihr der Wunsch, ein Gemeinschaftscuvée zu vinifizieren.

In einer offenen Ausschreibung konnten sich alle Weingüter der Saale-Unstrut-Region beteiligen. Unterstützt wurde das Projekt darüber hinaus von der Volksbank Halle und „Transmedial“. Die Zeitzer Agentur entwickelte das Corporate Design. Ein modernes Etikett ziert die Flasche. Postkarten werden für den Wein werben.

Falls das überhaupt notwendig wird: Nur etwa 4.000 Flaschen wurden abgefüllt. Diese können seit Montag bei allen teilnehmenden Weingütern sowie bei der Freyburger Winzervereinigung erworben werden. (cm)