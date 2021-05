Freyburg ernennt Ex-Rotkäppchen-Chef zum Ehrenbürger

Freyburg - Wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag machte die Stadt Freyburg Gunter Heise ein besonderes Geschenk. Eines, das sein Schaffen würdigt. Bürgermeister Udo Mänicke überreichte dem Lauchaer die Urkunde für die Ehrenbürgerschaft der Weinstadt.

Die Übergabe fand während einer außerordentlichen Arbeitsberatung des Haupt- und Finanzausschusses statt - an jenem Ort, der für Heise über rund fünf Jahrzehnte ununterbrochen beruflicher und auch emotionaler Lebensmittelpunkt war: der Lichthof der Rotkäppchen-Sektkellerei. „Gunter Heises Handschrift ist in der Entwicklung der Stadt Freyburg seit der Wende mehrfach abzulesen. Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft dankt ihm der Gemeinderat für sein Schaffen. Es ist zugleich eine sichtbare Bestätigung dafür, dass Gunter Heise als Unternehmer auf herausragende Weise immer persönlichen Mut mit unternehmerischer Weitsicht und Verantwortung verbunden hat“, sagte Mänicke in seiner Laudatio.

Einstimmig hatte der Freyburger Gemeinderat den dafür notwendigen Beschluss in seiner Sitzung im März gefasst. Sichtlich bewegt bedankte sich Gunter Heise für die verliehene Auszeichnung. „Im Oktober 1973 begann ich meine berufliche Tätigkeit in der Rotkäppchen-Sektkellerei. Diese Marke mit ihrer Tradition, diese Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern, der Neuenburg, dem Turnvater Jahn, dem Unstrut-Wein und dem Schweigenberg ließen mich nicht wieder los“, so der neue Ehrenbürger. „Ich konnte meinen persönlichen Beitrag einbringen, dass sich die Stadt nach der deutschen Wiedervereinigung mutig und erfolgreich den großen Herausforderungen und Chancen gestellt hat“, sagte Heise, zu dessen persönlichen Lieblingsorten in Freyburg - neben der Sektkellerei - der Schweigenberg gehört.

Gunter Heise, 1951 in Laucha geboren, begann seine berufliche Laufbahn bei Rotkäppchen 1973 als Diplom-Ingenieur. Später wurde er Technischer Leiter des Hauses, im August 1991 schließlich Geschäftsführer des Freyburger Traditionsunternehmens. Bis 2013 war Heise Sprecher der Geschäftsführung. Seitdem steht er als Vorsitzender dem Beirat vor. Weiterhin ist er Gesellschafter des hiesigen Unternehmens. Heise wurde bereits mehrfach geehrt, zum Beispiel mit dem Bundesverdienstkreuz am Band (1999), dem Titel „Unternehmer des Jahres“ (2001) und dem Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt (2010).

Bereits zu Ehrenbürgern der Stadt Freyburg sind der Maler Walter Weiße (2012) sowie Freyburgs früherer Bürgermeister und Vorgänger Mänickes, Martin Bertling (2014), ernannt worden.