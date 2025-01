Schnelles Internet im Wethautal Freudig erwarteter Ausbau fürs Glasfasernetz sorgt inzwischen für Verärgerung

Bautrupps arbeiten schnell im Gebiet der Verbandsgemeinde Wethautal. Dabei richten sie aber an Straßen und Gehwegen Schäden an. Ein weiteres Problem liegt in der Tiefe der verlegten Glasfaserkabel.