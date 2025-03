Mitarbeiterinnen vom einstigen „Blumenhaus am Markt“ Naumburg lassen sich von ihrem Ex-Chef Werner Meyenberg bedienen. Kuriose Erinnerungen an früheres Wirken in der LPG „Philipp Müller“.

Das Kollektiv vom einstigen „Blumenhaus am Markt“ in Naumburg lässt sich von Ex-Chef Werner Meyenberg (2. v. r.) und Gerald Herrmann bedienen.

Naumburg - Die Einladung, „eine Frauentagsfeier wie zu DDR-Zeiten“ zu erleben, konnte unsere Zeitung natürlich nicht ausschlagen. Und was am vorigen Sonnabend in einem Einfamilienhäuschen Am Michaelisholz in Naumburg an Zusammenhalt und Fröhlichkeit spürbar wurde, verdeutlichte echt noch mal den Stellenwert, den der 8. März insbesondere vor der Wende im Osten Deutschlands hatte.