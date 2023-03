Hauptbahnhof in Naumburg.

Naumburg/Magdeburg/ag - Das siebente Fahrgastforum der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) ist eröffnet. Bis zum 24. März können Fahrgäste auf einer Online-Plattform ihre Meinungen und Wünsche zu den Bahnhöfen im Land äußern. „Die Nasa prüft im Anschluss daran, welche Ideen umgesetzt werden können, um die Aufenthaltsqualität für die Fahrgäste zu verbessern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unabhängig davon, ob es sich um einen einfachen Bahnsteig mit Wetterschutzhäuschen oder einen größeren Bahnhof mit Empfangsgebäude handelt, die Fahrgäste sollen die Zeit vor Ort in angenehmer Atmosphäre verbringen. So vielfältig wie die Bahnhöfe sind die Bedürfnisse und Vorstellungen einzelner Fahrgäste.

Aus diesem Grund sollen Ideen zur Gestaltung von Bahnhofsvorplätzen, Empfangsgebäuden und Bahnsteigen freien Lauf gelassen werden. Aber auch andere Themen - so die Einschätzung zur Notwendigkeit von Ticketschaltern in der digitalen Zukunft und individuelle Anforderungen an Fahrradparkplätze - können eingebracht werden.