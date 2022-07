Fortuna Bad Bibra feiert „90-Jähriges“: Freude über saniertes Vereinshaus

Bad Bibra - Groß war der Trubel dieser Tage zum Auftakt des Vereinsfestes der SG Fortuna Bad Bibra. Gab es doch gleich drei verschiedene Anlässe zu feiern. Zum einen endete das mit fast 40 Kindern wieder sehr gut nachgefragte Fußball-Feriencamp auf der Bad Bibraer Sportanlage. Zum anderen begeht man ein Jubiläum: 90 Jahre Sportverein, was natürlich den ein oder anderen Blick zurück samt vieler Anekdoten aus dem reichen Club-Leben ermöglichte.

100.000 Euro an Fördermittel fließen in Sportlerheim, auch Eigenleistungen werden erbracht

Aber auch ein aktueller Grund sorgte für Freude: Die Sanierung des Sportlerheimes ist abgeschlossen. Auf 240 Quadratmetern wurden unter anderem Umkleideräume und Sanitärbereiche vollständig erneuert, auch die Außenbereiche verschönert. Fortuna-Vorsitzender Gerhard Dönitz dankte deswegen allen Beteiligten, die zum Erfolg der Maßnahme, sei es durch die Bereitstellung von Geld, Material oder durch kräftiges Anpacken, beigetragen haben. Knapp 100.000 Euro Fördermittel, so Dönitz, dazu 130.000 Euro durch die Stadt und Eigenleistungen im Wert von knapp 30.000 Euro seien in das Projekt geflossen. „Zwar hat man immer Wünsche für die Zukunft, aber mit den sanierten Räumen sind wir sehr zufrieden“, zeigte sich der Vereinschef dankbar.

Gute Laune bei der Auslosung des Alt-Herren-Turniers. (Foto: Torsten Biel)

Ihren Dank brachten zu Beginn des dreitägigen Vereinsfestes dann auch die Bad Bibraer Alt-Herren-Fußballer zum Ausdruck, die von Uwe Drahtschmidt und dessen Freyburger Haustechnikfirma IHT einen Trikotsatz spendiert bekommen hatten. Mit den neuen Dressen gelang im Senioren-Turnier dann auch gleich der zweite Platz hinter den Steigraern und vor den Mannschaften aus Lossa und Laucha.

Absagen, zum Teil recht kurzfristig, mussten die Fortunen aber im weiteren Verlauf des Wochenendes im Männer- und Nachwuchsbereich hinnehmen, so dass nicht alle Turniere und Spiele wie geplant durchgeführt werden konnten. Immerhin glückte der vereinseigenen Männermannschaft ein 2:1-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Klosterhäseler.

Tino Unger (l.) war für das „Finne“-Team aus Lossa am Start. (Foto: Torsten Biel)

Ebenfalls nicht wie geplant fand am Sonntag der „Sponsorenstammtisch“ statt, denn dort sollten eigentlich sechs Vereinsmitglieder mit Ehrungen durch den Kreisfußballverband bedacht werden. Der Verband musste die Auszeichnung jedoch krankheitsbedingt kurzfristig absagen, was für eine deutliche Verstimmung sorgte, so Dönitz. Eine Ehrung immerhin konnte man in Eigenregie durchführen: Der frühere Trainer Karl Kuhnke, wie die Fortuna ebenfalls 90 Jahre alt geworden, wurde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Vereine tragen zum Programm bei, Vereinschef zeigt sich mit Resonanz zufrieden

Mit dem Besucherzuspruch während der dreitägigen Feierlichkeiten zeigte sich Gerhard Dönitz „voll zufrieden“. Dafür hätten auch die lokalen Vereine gesorgt, die zum Familiensportfest mit zehn Stationen beitrugen. 150 Mitglieder, Tendenz gleichbleibend, gehören derzeit zur SG Fortuna und zwar in zwei Erwachsenen- (Männer, Senioren) sowie fünf Nachwuchs-Fußballteams sowie in der Gymnastikgruppe und bei den Kegelsportlern.