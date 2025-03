Die Stiftung Schulpforta hat an der B87 einen Forstweg ausbauen lassen, damit aber auch einen beliebten Wanderpfad unterbrochen. Das sorgte für Irritation. Wie geht es jetzt weiter?

B 87: Große Lücke an der „Windlücke“

Breite Schneise an der „Windlücke“ zwischen Schulpforte und Bad Kösen an der B87: Die Stiftung Schulpforta hat hier einen Forstweg ausgebaut und dabei einen Wanderweg unterbrochen.

Schulpforte. - Er wird gern genutzt, der Wanderweg, der von Schulpforte aus über die „Windlücke“ Richtung Bad Kösen führt. Doch in den letzten Wochen musste sich, wer dort unterwegs war, den Weg durch reichlich Matsch und aufgewühltes Gelände bahnen oder auf die Bundesstraße ausweichen, um ans Ziel zu gelangen. In diesem Bereich, nämlich unmittelbar an der für Fahrer schlecht einsehbaren „Windlücke“, ein gefährliches Unterfangen.