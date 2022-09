Förderung für Schwimmbäder: Überraschend Geld für Bad Bibraer Balison

Erlebnisbad "Balison" in Bad Bibra.

Bad Bibra - Es ist ein Mammutprojekt - vor allem finanziell: die Sanierung des Bad Bibraer Freizeitbades Balison. Rund 3,2 Millionen Euro kostet das Vorhaben. Dabei kann die Stadt - neben Geld über vier Jahresscheiben aus dem Topf der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne - auf eine bereits bewilligte Förderung vom Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 1,9 Millionen Euro zurückgreifen (wir berichteten). Bisher, denn seit Dienstag ist es mit einem erneut eingetroffenen Fördermittelbescheid in der VG amtlich: Das Land unterstützt die Badsanierung mit weiteren 50.000 Euro. Die fließen aus dem „Sonderprogramm Schwimmbäder 2022“.

Geld fließt ins Planschbecken

Verwendet werden soll diese jüngste Förderung in die Sanierung des Planschbeckens. Die Gesamtkosten speziell dafür belaufen sich entsprechend des Ausschreibungsergebnisses auf rund 163.000 Euro, statt der veranschlagten 77.300 Euro. „Der überschreitende Anteil wird von der Stadt Bad Bibra finanziert“, erklärt VG-Bürgermeisterin Monika Ludwig. Realisiert sein müssen die Arbeiten am Planschbecken bis zum 31. Dezember.

Angesichts steigender Preise und diversem Materialmangel meinte sie, dass das Gesamtprojekt wie geplant starte. „Dass es teurer würde, ist uns von vornherein klar gewesen, und so haben wir das den Leistungsverzeichnissen entsprechend schon mit verpreist“, sagt sie. Die Stadt Bad Bibra habe indes signalisiert, die entstehenden Mehrkosten, etwa eine Million Euro, zu tragen.

Arbeiten beginnen noch in diesem Jahr

In der vergangenen Woche hat die erste Bauanlaufberatung mit den beauftragten Firmen stattgefunden. Die Arbeiten, anfangs sind das Abriss und Rückbau, beginnen planmäßig und sollen noch in diesem Jahr und 2023 ausgeführt werden.

Da alle Baulose vergeben sind, könnten die beauftragten Firmen bereits alles notwendige Material - wie eben auch das neue Edelstahlbecken - bestellen. Die VG böte den erforderlichen Platz zum Zwischenlagern. „Das, was wir tun können, um lange Lieferfristen abzupuffern und der Preisentwicklung entgegenzuwirken, haben wir versucht umzusetzen“, so die VG-Chefin. Derzeit gehe man davon aus, dass die 2023er-Schwimmbadsaison während der Sommerferien mit Einschränkungen stattfinden kann.