Flucht vom Tatort in Eckartsberga: Polizei sucht Einbrecher

Die Polizei sucht nach einem Einbrecher, der in ein Eckartsbergaer Wochenendgrundstück eingedrungen sein soll.

Eckartsberga - In der Straße Unter den Windmühlen in Eckartsberga ist Freitagnachmittag ein Mann in ein Wochenendgrundstück eingedrungen. Der noch unbekannte Täter wurde laut Polizei von Zeugen gesehen und war vom Tatort geflüchtet.

Er soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sein, schlank, sportlich bekleidet, mit dunkelblonden Haaren und einen osteuropäischen Akzent sprechend. Eingebrochen wurde auch in ein weiteres Grundstück in der Nähe des ersteren. Fahndungsmaßnahmen, unterstützt mit Hubschrauber, blieben erfolglos. (mhe)