In Naumburg geht es zum Firmenlauf am 4. Juli wieder sportlich zu; hier die Agrargesellschaft Prießnitz im vergangenen Jahr.

Naumburg - Mit den Kollegen, die man sonst nur im Büro oder in der Kantine sieht, gemeinsam durch die Naumburger Innenstadt joggen? Das ist auch in diesem Jahr möglich. Der „Firmenlauf Burgenland“ macht wieder in der Domstadt Station - und zwar am Dienstag, 4. Juli. Wie schon bei den vorherigen Auflagen werden die Teams aus vier Läufern bestehen, wobei jeder einzelne eine etwa 2,5 Kilometer lange Runde um und durch die Altstadt absolviert.

Im vorigen Jahr hatte der Veranstalter, die Sportwelt Veranstaltungs GmbH aus Halle, 65 solcher Viererteams in Naumburg begrüßen können. Das eigentliche Ziel liege aber bei 100 mal vier, also 400 Läufern. „Neben dem sportlichen Event stehen auch Teambuilding, Motivation, Networking und die Sichtbarkeit des Unternehmens im Vordergrund. Der Firmenlauf fördert auch Mitarbeiter-Recruiting und Mitarbeiterbindung, indem er motiviert, gemeinsam aktiv zu sein und sich als Teil eines erfolgreichen Teams zu fühlen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Dazu beitragen kann natürlich ein gemeinsamer Ausklang der Firmenteams im Anschluss an das Rennen bei Speisen und Getränken auf dem Markt.

Freude über 2022er-Sieg: das Team von „Ursprung Saale-Unstrut“. (Foto: Torsten Biel)

Die Anmeldung für das Event am 4. Juli ist unter firmenlauf-burgenland.de nun online möglich. Die Startgebühr mit Frühbucher-Rabatt beträgt 65 Euro pro Team. Für 90 Euro kann man seine Mannschaft aber auch zwei Tage vor dem Firmenlauf noch anmelden. Ebenfalls kann man als „Benefiz-Team“ an den Start gehen, wobei die Gebühr von dann 400 Euro komplett an einen guten Zweck geht, den man selbst wählen kann, wie der Veranstalter mitteilt.

Auch wenn Spaß und Gemeinschaft im Vordergrund stehen, gibt es Wertungen und damit Sieger in unterschiedlichen Klassen, was davon abhängt, aus wie vielen Frauen und Männern ein Team besteht. Im Vorjahr waren einige Unternehmen oder Behörden mit mehreren Mannschaften an den Start gegangen. Die Teamwertung gewannen 2022 „Ursprung Saale-Unstrut“ bei den Frauen, die „Ge(h)parden“ von Gehring bei den Männern und der Naumburger Stahlhandel im Mixed.