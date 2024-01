Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg/Zorbau - In Naumburg/Grochlitz sank der Saale-Pegel am Montag unter die Marke von 4,50 Meter und damit in den Bereich der Warnstufe 1. Und auch der Unstrut-Pegel in Wangen zeigte sich leicht rückläufig, wenngleich noch immer im Bereich der Warnstufe 3.