Feuerwehr rückt aus: In Almrich steht Gartenlaube in Flammen

Naumburg - In Altalmrich in Naumburg hat am Montagnachmittag eine Gartenlaube gebrannt. Passanten bemerkten die Flammen und riefen die Feuerwehr, welche den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnte, teilte am Dienstagnachmittag ein Polizeisprecher mit.

Personen wurden nicht verletzt, der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Bei der Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt an der elektrischen Anlage aus. (ag)