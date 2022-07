Feuer im Kukulauer Wald: Stromleitungen lösen Brand bei Bad Kösen aus

Bad Kösen - Zwei aus noch ungeklärter Ursache beschädigte Freileitungen, die zwischen Bad Kösen und dem oberhalb gelegenen Ortsteil Kukulau durch den Wald verlaufen, hätten in diesem am Freitagnachmittag durchaus einen großen Flächenbrand auslösen können. Doch soweit kam es glücklicherweise nicht.

Es war gegen 16.15 Uhr, als die freiwilligen Feuerwehren von Bad Kösen, Hassenhausen und Punschrau und später auch die von Naumburg alarmiert wurden. Passanten hatten Rauchentwicklung in dem Waldstück festgestellt und die Kreis-Leitstelle informiert. Nach Informationen unserer Zeitung war es durch die defekten Leitungen zu einem Erdschluss gekommen, infolge dessen sich das Feuer an drei Stellen entfachte.

Kreisstraße für Löscharbeiten gesperrt

Als die Wehren anrückten, brannten bereits etwa rund 100 Quadratmeter Fläche in ziemlich unwegsamem Terrain. Die Einsatzkräfte hatten dennoch durch gezieltes Löschen das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass bereits nach einer Stunde die Meldung „Feuer aus“ abgesetzt werden konnte. In die Karten spielte den Wehren dabei auch der Umstand, dass es in dem Mischwaldgebiet nicht ganz so trocken war. Nach rund einer Stunde konnte das Löschwassernetz abgebaut und die bis dahin voll gesperrte Kreisstraße 2332 zwischen Bad Kösen und Kukulau wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Bad Kösener Neustadt und Ortsteil Kukulau von Stromausfall betroffen

Das Feuer hatte allerdings für viele Einwohner eine spürbare Nebenwirkung, denn durch den Defekt der Freileitung fiel in einem Großteil der Bad Kösener Neustadt und in Kukulau für rund zwei Stunden der Strom aus. Mitarbeiter des Energieversorgers EnviaM konnten durch gezielte Umschaltungen den Ausfall beseitigen; am Wochenende dann wurden auch die zwei beschädigten Freileitungen instandgesetzt, so dass die reguläre Stromversorgung wieder gesichert ist. (be/mhe)