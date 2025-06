Naumburg - oder nicht doch Tröbsdorf? „Felsenfeste“ Aussagen: Vereinschef spricht über das „echte“ Kirschfest und das Geheimnis seiner stabilen Ehe

Ralf Schneider stellt eine provokante Frage in den Raum: Wer feiert das „echte“ Kirschfest – Naumburg oder Tröbsdorf? Im Juli stehen für den in Burgscheidungen lebenden Gemeindearbeiter der Stadt Laucha jede Menge tolle Termine an.