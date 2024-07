Wolfram Geppert war in zahlreichen Funktionen – wie hier als Turnierleiter des Unstrut-Cups in Nebra – ehrenamtlich aktiv.

Nebra. - Der FC ZWK Nebra und der Kreisfachverband (KFV) Fußball Burgenland trauern um Wolfram Geppert, der am Donnerstag vergangener Woche nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben ist. „Über Jahrzehnte war er auf den Fußballplätzen der Saale-Unstrut-Region und seit 2007 im gesamten Burgenlandkreis ein geschätzter Sportfreund“, schreibt der KFV in seinem Nachruf.

Eine gefühlte Ewigkeit habe Wolfram Geppert in seinem Heimatclub als verdienter Übungsleiter im Nachwuchs- und im Männerbereich gewirkt, und noch in der gerade erst beendeten Saison 2023/24 habe er die F-Junioren des FC ZWK trainiert. Zudem wirkte Geppert, der seit 1974 Mitglied der Nebraer Fußball-Abteilung war, als Schiedsrichter sowie als Turnierleiter des traditionellen Unstrut-Cups der Männer und zahlreicher weiterer Hallenwettbewerbe in Nebra. Auch für Tageblatt/MZ war er stets ein zuverlässiger Partner; im vergangenen Winterhalbjahr hatte er unserer Zeitung noch die Ergebnisse der Nachwuchsturniere des FC ZWK übermittelt. Seit 2003 gehörte Geppert auch dem Pflegeteam seines Vereins an, das sich um die Dieter-Höhne-Sportstätte in der Unstrutstadt kümmerte.

Im Kreisfachverband machte sich Wolfram Geppert sowohl im Spielausschuss als auch im Präsidium verdient. „Als langjähriger Staffelleiter der Kreisliga, Staffel 1, sowie Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand behielt er durch solide Arbeit stets die Nähe zu den Vereinen der Basis“, heißt es im Nachruf des KFV Burgenland. Für seine Verdienste ist Wolfram Geppert mit zahlreichen Auszeichnungen verschiedener Sportbünde und Fußballverbände geehrt worden. Im August 2024 sollte er anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Vereinssport in Nebra“ die goldene Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen-Anhalt erhalten. (tok)