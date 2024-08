Im Rennwagen 1921 beim Großen Autorennen in Berlin-Grunewald am Steuer: der gebürtige Leislauer und spätere Automobilkonstrukteur und Werksdirektor in Hameln, Ernst Lehmann.

Leislau/Kreuzau. - Als im niedersächsischen Hameln dieses Jahr eines berühmten Mannes der Stadt gedacht wurde – man feierte dessen 100. Todestag –, hätte auch das kleine Leislau im Burgenlandkreis Grund zum Mitfeiern gehabt. Was die beiden so unterschiedlichen Orte verbindet? Ernst Lehmann. Gemeint ist jener Ernst Lehmann, der 1870 in Leislau das Licht der Welt erblickt und später in Hameln ein wichtiges Stück Automobilgeschichte mitgeschrieben hat – als Direktor der dortigen Selve-Automobilwerke. Während in Hameln an der Stelle, wo einst das Automobilwerk gestanden hat, ein Denkmal die Erinnerung an Ernst Lehmann aufrechterhält, scheint diese in Leislau wie der Gutshof selbst, in dem er einst geboren worden ist, ganz verschwunden zu sein.