Bund und Land geben Mittel für weitere Arbeiten an der Fassade des Naumburger Doms. Die Maßnahme folgt auf Restaurierungsmaßnahmen an West- und Ostchor.

Fassadenrestaurierung am Naumburger Dom wird fortgesetzt - Nordseite nun im Blick

Arbeiten am Welterbe

Naumburg/hbo - Nach der Fassadeninstandsetzung am Ostchor des Naumburger Doms im Jahr 2021 wurden im Sommer 2022 auch die Fassade des Westchors restauriert. Nun klafft jedoch - bildlich gesprochen - eine Lücke an der Nordseite des Naumburger Wahrzeichens.

Dank der Zuwendungen von Bund und Land kann nun aber genau diese Nordseite in Angriff genommen werden. Dies ist einer Pressemitteilung der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz zu entnehmen.

Laut dieser ist es geplant, die Natursteinoberfläche im Anschlussbereich vom Chor zum Querhaus einschließlich der Steinelemente der Fenster und des oberen Gesimsabschlusses mit Bauzier vorsichtig zu reinigen. „Dazu werden in Weiterführung der bisherigen Arbeiten die Oberflächen zunächst feucht mit geringem Druck gereinigt. In diffizilen Bereichen werden dann mittels Mikrostrahl und Laser restauratorische Reinigungen durchgeführt“, heißt es. Ziel sei die Reduzierung steinschädigender Ablagerungen mit der Annäherung an das Erscheinungsbild des Ostchores.

Auch die besondere Bauzier wie Wasserspeier und Balustrade müssen überarbeitet werden. Des Weiteren soll das Fenster in der Nordfassade ausgebaut und durch eine neue UV-filternde Verglasung ersetzt werden. „Auch mit Blick auf die Umgestaltung des Domumfeldes in den kommenden Jahren, aber natürlich auch aus restauratorischer Sicht, den Dom optimal zu erhalten, freue ich mich sehr, dass nun dank der Fördermittel des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt auch die Nordseite des Doms instandgesetzt werden kann“, sagt Stiftsdirektor Holger Kunde.