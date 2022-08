Etwa 45 Minuten sind Teile Naumburgs am Dienstag ohne Saft

Die Kunden des für rund 45 Minuten stockdunklen „Netto“-Marktes in der Naumburger Salzstraße werden per Taschenlampen aus dem Laden geführt.

Naumburg - Der Strom wird teuer, das hören wir derzeit jeden Tag. In vielen Gebieten Naumburgs, etwa in der Innenstadt, im Bürgergartenviertel oder auch in Almrich war er am gestrigen Dienstagnachmittag sogar ganz weg. Das aber lag keineswegs an unbezahlten Rechnungen oder zu wenig eingespeister Kern-, Wind- oder Solarenergie, sondern schlicht und einfach an einem Kabelschaden, der ab 14.11 Uhr für rund 45 Minuten zu einer großflächigen Störung führte, wie es seitens der Technischen Werke Naumburg sowie der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd gestern hieß.