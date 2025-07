Trotz eines Hausverbots versuchte am Donnerstag ein 37-Jähriger, sich Zutritt zu einem Naumburger Einkaufsmarkt zu verschaffen. Ein Mitarbeiter will ihn daran hindern - und bekommt die Wut des Mannes zu spüren.

Kriminalität in Naumburg

Mit einem aggressiven Mann in einem Naumburger Einkaufsmarkt hatte es am Donnerstag die Polizei zu tun.

Naumburg/tra - Am Donnerstagabend wurde die Polizei in einen Supermarkt in der Overwegstraße Naumburg gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte einem 37-Jährigen den Zutritt verwehrt und ihn auf das bestehende Hausverbot hingewiesen.

Der Mann reagierte daraufhin aggressiv, griff den Mitarbeiter mit Faustschlägen an und verletzte diesen leicht. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung ermittelt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit.