In Naumburg wird die erste Kinder-Einrichtung geschlossen, in Reinsdorf steht die Entscheidung bevor. Großer Überblick: Wie es bei vielen weiteren Kita-Trägern aussieht. Was die Betreiberin mehrerer Häuser über Entlassungen sagt.

In den Kitas in Naumburg und Umgebung gehen die Kinderzahlen, vor allem im Krippen-Bereich, gerade drastisch nach unten. Nun kommt es zur ersten Schließung.

Naumburg/Reinsdorf - Die Angst geht um im Burgenlandkreis: Nicht so sehr bei den (werdenden) Eltern in den größeren Städten - die nämlich haben aufgrund vieler offener Plätze in puncto Kindergarten die freie Auswahl. Angst haben eher die Betroffenen in kleineren Orten. Dort drohen Schließungen, etwa im Nebraer Ortsteil Reinsdorf, bei den „Dorfknirpsen“.