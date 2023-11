Doch die erhoffte Fertigstellung vor dem großen Stadtjubiläum im Jahr 2028 wird man wohl höchstens am Ostchor schaffen.

Erneuerung in Etappen: Naumburger Domplatz soll frischeres Äußeres bekommen

So stellen sich die Dresdner Landschaftsarchitekten den Platz am Westchor des Doms samt wiederbelebtem Brunnen vor.

Naumburg. - Wenn Naumburg 2028 das Tausendjährige feiert, wird natürlich der Dom im Mittelpunkt des Interesses stehen, zumal als Welterbe. Die Domstifter sind deshalb nun am Werkeln; ein Welterbezentrum entsteht. Und die Stadt Naumburg will mit der Neugestaltung des Domplatzes nachziehen. In einem großangelegten Wettbewerb bekamen Landschaftsarchitekten aus Dresden im vergangenen Jahr den Zuschlag (wir berichteten ausführlich). Sei hatten keinen leichten Job: Unzählige Einzelinteressen mussten miteinander abgewogen werden, vom Denkmalschutz über den Tourismus bis zur anliegende Kita und Schule.