Naumburger Einbruchsserie Ermittlungen im Drogen-Milieu: Womit die Staatsanwaltschaft zu kämpfen hat

In Naumburg läuft der Prozess in der großen Einbruchsserie. Ein Oberstaatsanwalt gibt Einblicke: Warum der Angeklagte so lange auf freiem Fuß war, welches Familienmitglied er belastet und ob die Kriminalitätslage heute schlimmer als früher ist.