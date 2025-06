Betrüger haben in einem Aldi-Markt in der Dessauer Allee in Bitterfeld-Wolfen geklaut und anschließend Tausende Euro vom Konto zweier betagter Frauen abgehoben. Nun sucht die Polizei mit Fahndungsbildern nach einem Mann. Wer kennt ihn?

Eine Frau wurde in einem Aldi-Markt in Bitterfeld-Wolfen beklaut. Anschließend wurde Geld von ihrem Konto abgehoben.

Bitterfeld-Wolfen. – Diebe haben bereits am Donnerstagmorgen, 3. April, in einem Aldi-Markt in der Dessauer Allee in Bitterfeld-Wolfen die Geldbörse einer 66 Jahre alten Frau und die EC-Karte ihrer 95-jährigen Mutter gestohlen, wie die Polizei meldet.

Demnach seien die Geldbörse und die EC-Karte aus einer Handtasche geklaut worden. Anschließend habe ein Mann um 9.40 Uhr Tausende Euro in bar an einem Geldautomaten in der Wittener Straße im Ortsteil Wolfen abgehoben, heißt es.

Der Mann wurde beim Geldabheben gefilmt. Nach ihm sucht jetzt die Polizei.

So sieht der mutmaßliche Dieb aus dem Aldi in Bitterfeld-Wolfen aus:

Tausende Euro in Wolfen abgehoben: Wer kennt diesen Mann? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Jedes Detail könnte Aufschluss über die Identität des gesuchten Mannes geben. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem Gesuchten handelt oder wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03493/3010 zu melden.