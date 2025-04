Bewährtes wie Disco für die Jugend am Freitag sowie Kaffeetafel und Kuchenbasar mit Kultcharakter an den Nachmittagen wird 2025 um neuen Programmpunkt rund ums Thema Pferde ergänzt.

Erlebt Volksfest „Spende“ in Wennungen auch 2025 großen Zustrom an Gästen? Diese Attraktionen locken

Traditionell eine Woche nach Ostern stattfindend, ist die „Spende“ in Wennungen auch 2025 eines der ersten größeren Volksfeste an Saale und Unstrut.

Wennungen - Fast hätte es terminlich gerade noch so hingehauen, doch seit gestern ist es amtlich: Von der im Zuge ihres Neubaus erfolgenden Sperrung der Brücke zwischen Wetzendorf und Karsdorf wird auch bereits das am Freitag (25. April) startende Volksfest „Spende“ in Wennungen betroffen sein.