Entscheidung naht: Kann Zscheiplitzer die Führung verteidigen?

Naumburg - Die Spannung steigt: Mit der zehnten und letzten Runde (siehe auch Kasten) fallen im regionalen Fußball-Tippspiel unserer Zeitung am kommenden Wochenende drei Entscheidungen. Wer holt sich die 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg, für den Wochensieg? Wer gewinnt die Gesamteinzelwertung und damit einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg? Und wer wird das beste Team, das sich auf einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder freuen darf?

Die Gesamtwertung in der Einzelkonkurrenz führt vor der finalen Runde Lutz Oertel an. Eine erfolgreiche Tippspiel-Teilnahme ist für den Zscheiplitzer keine Eintagsfliege. So hatte Oertel in der vorangegangenen Auflage am Ende lediglich zwei Zähler Rückstand auf Siegerin Juliane Gorn aus Freyburg, die zusammen mit ihrer Mutter auch den Mannschaftswettbewerb gewann (Tageblatt/MZ berichtete).

Lutz Oertel aus Zscheiplitz führt vor der letzten Runde die Tippspiel-Gesamtwertung an. (Foto: Oertel)

Zwei Punkte - das ist auch der aktuelle Vorsprung Lutz Oertels (derzeit 86) auf den zweitplatzierten Naumburger Christian Schüler (84). Und weitere zwei Zähler zurück liegen Nico Schiele aus Rastenberg und Collin Grieser aus Herrengosserstedt (je 82). Mit jeweils 80 Zählern folgen Enrico Schieck (Tagewerben), Daniel Helbig (Gleina) und Stefan Müller (Benndorf).

Spannung auch bei den Teams

Bestes Team der Gesamtwertung ist mit aktuell 74,0 Punkten „HelDie“ (Dietmar und Margitta Ronneberger aus Pohlitz sowie Helmut Pohle aus Possenhain). In Lauerstellung liegen die früheren Gewinner Robert Jecke und Mario Rahaus von der SG Eintracht Lossa (72,0) sowie Marcus Jöricke (Erfurt) und André Grunert (Lossa/71,5). Sicher noch nicht chancenlos mit jeweils 71,0 Zählern sind auch Jens Diener (Freyburg)/Lars Hafermalz (Benndorf), Ilka Töpfer/Henryk Lihsa (Naumburg) sowie Karsten und Christian Haberzettl (Freyburg).

Sollte es nach der zehnten und letzten Runde unseres aktuellen regionalen Tippspiels an der Spitze der Gesamtwertungen mehrere punktgleiche Tipper beziehungsweise Teams geben, wird unter diesen ein Stechen ausgetragen. Dazu werden wir die Finalspiele um den Burgenlandpokal und den Reservepokal, die am Sonnabend, 25. Juni, im Zeitzer Ernst-Thälmann-Stadion ausgetragen werden, nutzen.

Mertendorf muss zittern

Partien von letzten Saisonspieltagen sind immer besonders schwer zu tippen, weil oftmals wichtige Entscheidungen schon gefallen sind und man deshalb nicht genau weiß, wie sehr sich die Teams dann noch reinhängen. Auch in den meisten Partien der finalen Tipprunde unserer Zeitung geht es - abgesehen von der Vergabe der Medaillenplätze hinter den bereits als Meister feststehenden Teams - um die „goldene Ananas“. Großes Bibbern ist lediglich noch bei der Sportvereinigung Mertendorf angesagt, die ihren Abstieg aus der Kreisoberliga nur dann verhindern kann, wenn sie am Sonntag ihr Heimspiel gegen den FC ZWK Nebra gewinnt und parallel dazu Grün-Gelb Osterfeld beim TSV Großkorbetha verliert.

Aktueller Stand unter: www.kicktipp.de/tageblatt