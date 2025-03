Eltern suchen mit Tochter wegen eines geschwollenen Augenlids die Notaufnahme in Naumburg auf – Diagnose: Kopfverletzungen. Nun wurde ein zweites Strafverfahren eingestellt.

Naumburg. - Wegen eines rot geschwollenen Augenlids fuhr ein Bad Kösener Paar am 28. April 2023 mit seiner drei Monate alten Tochter in die Notaufnahme des SRH Klinikums Naumburg. Knapp zwei Jahre später, am Donnerstag dieser Woche, saß die Mutter im Amtsgericht Naumburg auf der Anklagebank. Der Vorwurf: fahrlässige Körperverletzung.