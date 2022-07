Eltern fordern Ende von Masken- und Testpflicht an Schulen

Naumburg - Der Blick auf die Entwicklung des Inzidenzwerts im Burgenlandkreis - am gestrigen Mittwoch betrug er 9,51 - stimmt zuversichtlich, dass die Rückkehr zur Normalität Fahrt aufnehmen kann. Erste Schritte sind bereits gemacht: Restaurants, Hotels und Museen dürfen wieder öffnen, Theateraufführungen stattfinden. Auch der Regelschulbetrieb wurde wieder aufgenommen - allerdings weiterhin mit Test- und Maskenpflicht. Während in Mecklenburg-Vorpommern ab heute die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben ist und Sachsen am Montag nachzieht, sind in Sachsen-Anhalt für die Kinder und Jugendlichen derzeit keine Erleichterungen in Sicht.

