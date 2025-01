Naumburg/NT/MZ. - Jürgen Dube, ehemaliger Landrat des Alt-Landkreises Naumburg, ist tot. Er verstarb in der Nacht zum 18. Januar in Naumburg. Wie die Kreisverwaltung in einem Nachruf schreibt, engagierte sich der Christdemokrat seit der politischen Wende in der Kommunalpolitik. In der Zeit von 1990 bis 1992 war er als Beigeordneter, Dezernent und Leiter des Umweltamtes im Landratsamt des damaligen Landkreises Naumburg tätig. Am 31. Juli 1992 wurde er durch den Kreistag zum Landrat des Landkreises Naumburg gewählt und hatte dieses Amt bis zur Kreisgebietsreform 1994 inne.

Ernannt zum Ehrenkreisrat

Nach seiner Zeit als Landrat übernahm er von Juli 1994 bis Mai 2005 die Aufgabe als Verbandsgeschäftsführer des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd und konnte dort einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau einer funktionierenden, umweltgerechten Abfallentsorgung im heutigen Burgenlandkreis erbringen. Diese Aufgabe habe ihm zeitlebens am Herzen gelegen. Alt-Landrat Jürgen Dube engagierte sich außerdem über drei Legislaturperioden von 2004 bis 2019 ehrenamtlich im Kreistag des Burgenlandkreises. Für dieses außergewöhnliche Engagement wurde er auf Beschluss des Kreistages zum Ehrenkreisrat ernannt.

Landrat Götz Ulrich (CDU): „Sein Tod und vor allem sein langer Leidensweg machen mich sehr traurig. Er hatte eine geradlinige und durchsetzungsstarke Art, die ich sehr geschätzt habe. Das machte ihn zu einem verlässlichen und authentischen Gesprächspartner. Bis zum Schluss verfolgte er die politische Entwicklung sehr genau. Noch bei meinem Besuch an seinem Krankenbett kurz vor Weihnachten waren die große Politik wie auch die Entwicklung des Burgenlandkreises seine Themen. Es gibt für mich viele Gründe, ihm dankbar zu sein. Seiner Frau und seiner Familie spreche ich mein Beileid aus.“

In Dresden promoviert

Jürgen Dube war am 6. Mai 1940 in Krumpa geboren worden. Nach seinem Diplomstudium der Landwirtschaft an den Universitäten in Jena und in Halle arbeitete er ab 1967 als wissenschaftlicher Aspirant in der Abteilung Produktionsforschung am Institut für Obstbau in Dresden. Dort promovierte er 1972 zum Thema „Untersuchungen über Arbeitsverfahren im Straßenobstbau“. Von 1972 bis 1990 forschte er zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen im Institut Züchtungsforschung Quedlinburg in der Abteilung Gemüsezüchtung in Naumburg.