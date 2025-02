Handball-Drittligist spielt am Sonntag gegen übermächtigen Spitzenreiter. Wer den Burgenländern fehlt und wer ins Team zurückkehren wird.

„Einfaches Spiel“ für den HCB am Sonntag im Euroville gegen Spitzenreiter Braunschweig

Almir Osmanhodzic (r.), hier im Spiel gegen Bernburg, trifft mit dem HCB am Sonntag im Naumburger Euroville auf Tabellenführer Braunschweig.

Naumburg. - Eigentlich benötigen die Drittliga-Handballer des HCB zurzeit ja jeden Punkt. Schließlich liegen sie in der Staffel Nord-Ost auf einem Abstiegsplatz. Doch das bevorstehende Duell mit dem souveränen Spitzenreiter MTV Braunschweig (Anwurf ist am Sonntag um 16 Uhr im Naumburger „Euroville“) ist „für uns ein einfaches Spiel“, sagt Fabian Kunze, der Trainer der Gastgeber. „Und das nicht, weil es leicht wird, sondern weil niemand von uns einen Sieg erwartet und wir auch nicht gewinnen müssen. Das gibt uns die Freiheit, unbeschwert aufzuspielen und weiter an unserem Zusammenspiel zu arbeiten. Und wer weiß, vielleicht geht ja etwas.“