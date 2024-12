Neuausgabe „Das alte Freyburg“ erschienen Eine Zeitreise auf 400 Seiten - Neuenburg-Verein beendet Mammut-Projekt

30 Jahre nach Erscheinen des Bandes „Das alte Freyburg“ legt der Neuenburg-Verein eine überarbeitete und erweiterte Neuausgabe in seiner Schriftenreihe „novum castrum“ vor. Was das Buch so besonders macht.