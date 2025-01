... ist kaum der Rede und des Anschauens wert. Deshalb erhält das schicke Kulturdenkmal am Neidschützer Bach in Wetterscheidt bald einen neuen Antrieb. Fördergeld macht’s möglich.

Wetterscheidt. - Es klappert die Mühle am rauschenden Bach: Was stimmt, ist, der Bach rauscht, in dem Falle der Neidschützer, doch die Mühle klappert nicht. Die Rede ist von der Wassermühle im beschaulichen Wetterscheidt im Wethautal, die einzige entlang des Mühlenradwanderweges, die noch in ihrer ursprünglichsten Form erhalten ist.