Freyburg/cm - Auf einem Betriebsgelände Am Gewerbepark in Freyburg schlugen in der Nacht zu Dienstag bislang unbekannte Diebe zu. Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma zeigte am Dienstagvormittag an, dass die Täter die Grundstücksumfriedung durchtrennt, das Gelände widerrechtlich betreten und dort einen verschlossenen Container aufgebrochen haben.

Daraus wurden verschiedene Kabeltrommeln im geschätzten Gesamtwert von 25.000 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Kriminaltechnik sicherte vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.