Einbruch in Doppelhaushälfte in Naumburg - Haus durchwühlt - Schaden immens

Naumburg/cm - In der Nacht von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag sind in der nördlichen Naumburger Innenstadt unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte eingebrochen.

Laut Polizei entwendeten sie mindestens einen E-Roller. Das gesamte Haus wurde bei dem Einbruch durchwühlt. Des Weiteren wurden mehrere Fenster beschädigt.