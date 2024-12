In der Nähe von Naumburg ist in die „Orangerie Großjena“ eingebrochen worden. Der Restaurant-Betreiber bittet den Täter nun per Facebook, wiederzukommen, und bietet 500 Euro dafür. Welches Diebesgut der Wirt unbedingt wiederhaben möchte.

Großjena/hbo. - Christian Klieber ist sauer. Natürlich: Schließlich wurde bei dem Betreiber des Restaurants „Orangerie" in Großjena in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Doch anstatt dem Täter alles Schlechte der Welt zu wünschen, lädt er ihn nun dazu ein, zu ihm in den Naumburger Ortsteil zurückzukehren – und bietet sogar 500 Euro Prämie plus Verschonung durch die Polizei.