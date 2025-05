In Bad Bibra werden ab dem 1. Juni in einem neuen Kinderhaus Kinder und Jugendliche stationär betreut. 3,5 Millionen Euro fließen in das Projekt. Welches Konzept die Einrichtung und welches Ziel der Burgenlandkreis damit verfolgt.

Bad Bibra - Noch steht an den Klingelschildern des Hauses in der Steinbacher Straße 2 c in Bad Bibra der Name Max Mustermann. Das wird sich wohl in Kürze ändern. Denn am 1. Juni, zum Internationalen Kindertag, werden die ersten drei Mädchen und Jungen in ihr neues Domizil einziehen: das naturpädagogische Kinderhaus „Löwenzahn“, eine stationäre Einrichtung des Burgenlandkreises, das fortan von der kreiseigenen Bildungs- und Kooperationsgesellschaft (BUK) betrieben wird.