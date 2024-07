Ein „Trauer-Spiel-Platz“ in Naumburg - Eltern und Erzieher starten Petition und üben Kritik an Stadt

Naumburg - Ein rot-weißes Flatterband hält die Kinder nicht davon ab, ihr Reich zu erobern. Ein Spielplatz lockt immer, selbst wenn er in einem traurigen Zustand ist wie das Areal am Naumburger Friedrich-Ladegast-Weg. So auch an einem Freitagnachmittag, an dem Kindern spielen, klettern und tollen.