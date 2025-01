Bekannter Imbiss direkt an der B87 in Eckartsberga ist nach Komplettumbau neu eröffnet und liegt nun in den Händen von Vivien Eicker. Nebenbei hält sie die Regionalgeschichte hoch.

Imbiss an der B87 in Eckartsberga

Den Imbiss an der B87, am Ortsausgang nach Apolda, gibt es schon lange. Olivia Beck (r.) ist die einzige Angestellte.

Eckartsberga. - Wer weiß, wo es in Eckartsberga einst eine Zollstation gegeben hat? Ganz sicher die wenigsten, weshalb Vivien Eicker sie wieder aufleben lässt. Mit einem Imbiss! Die 34-Jährige ist seit Dezember Chefin der „Alten Zollstation“ gleich am Ortseingang aus Richtung Apolda kommend, und die befindet sich unmittelbar neben dem Eckartshaus, in dem es zu Preußens Zeiten eben jene Grenzstation gab. In Eickers Imbiss hängen deshalb eine historische Karte und ein Zollschein. „Es wäre doch schade, wenn so ein Stück Regionalgeschichte in Vergessenheit gerät“, meint sie. Auf die Idee habe sie der Vater ihres Lebensgefährten gebracht.